0553 313 94 23

Yalova'da fuhuş operasyonu! 30 gözaltı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhuş yapan ve fuhuşa yer temin eden 30 kişi gözaltına alındı.

23 Aralık 2018 Pazar 17:52
Yalova'da fuhuş operasyonu! 30 gözaltı

Yalova’da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.

Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6’sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı.

İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:52
  1. Yalova
  2. fuhuş operasyonu
  3. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?
    1. Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?
    2. Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    5. Ardahan'da ulaşıma sis engeli
    6. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    7. Aşkale'de manyezit ocağında patlama! 1..
    8. Alman mahkemesinin "İslam din dersi..
    9. Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs..
    10. Çöp tesisinde parçalanmış erkek cesedi..
    11. Yalova'da fuhuş operasyonu! 30 gözaltı
    12. Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Annesini rahatsız eden adamı öldüren..
    15. İlber Ortaylı'dan Payitaht dizisine..
    16. Afganistan'da 10 Taliban militanı..
    17. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    18. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak