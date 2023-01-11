  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova’da başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yerel

Yalova’da başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 14:31:00 -
Yalova’da başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde Şükrü Ekşi (76) ile emlakçılık yaptığı öğrenilen Hakan B. (38) bir kahvehanede buluştu. İkili arasından henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan B., tabancayla ateş ederek Şükrü Ekşi’yi kafasından ağır şekilde yaraladı. Başından vurulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ekşi’nin cesedi otopsi için hastaneye götürülürken, cinayet zanlısı Hakan B. ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma sanayisinde yeni dönem başlatan kardeş ülke duyurdu! 'Türkiye ile anlaşmalar yaptık'
Dünya

Savunma sanayisinde yeni dönem başlatan kardeş ülke duyurdu! 'Türkiye ile anlaşmalar yaptık'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve İsrail şirketleriyle milli savunma sanayisi konusunda yeni anlaşmalar yapıldığını söyledi...
Ronaldo iki Türk devini yaktı! Suudi Arabistan'a transferi Türkiye'deki gidişatı değiştirebilir
Spor

Ronaldo iki Türk devini yaktı! Suudi Arabistan'a transferi Türkiye'deki gidişatı değiştirebilir

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olması Manchester United'ı transfer yapmaya zorladı. Önce Beşiktaş'tan We..
HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!
Siyaset

HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!

HDP yönetimi, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İP'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Karma Komisyon Toplantısı'na katılmayaca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23