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Yalova’da 6. Balkan Spor Oyunları nefes kesti

Yalova Belediyesi’nin destekleriyle Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) tarafından düzenlenen 4 gün sürecek 6.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:44
Yalova’da 6. Balkan Spor Oyunları nefes kesti

Yalova Belediyesi’nin destekleriyle Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) tarafından düzenlenen 4 gün sürecek 6. Balkan Spor Oyunları güreş müsabakaları başladı.


Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Moldova, Gagauzya, Romanya ve Sırbistan’ın yanı sıra Türkiye’den 110 sporcu 10 kategoride madalya mücadelesi verdi. 90. Yıl Spor Salonunda yapılan müsabakaları Yalova Valisi Muammer Erol, T Yalova Belediye Başkanvekili Yavuz Bingöl, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve güreşseverler takip etti.


BALGÖÇ Dernek Başkanı ve Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, “Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Balkan Spor Oyunlarını güreş müsabakalarıyla başlattık. Spor dostluktur, kardeşliktir. Biz burada kardeş milletler olarak bir aradayız. Bu güzel organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


BALGÖÇ Dernek Başkanı ve Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür organizasyonun yapılmasında emeği olan Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yalova Belediye Başkanvekili Yavuz Bingöl ve Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon’a teşekkür plaketi takdim ederken 10 kategoride ilk 3’e giren güreşçiler ise madalyayla ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:44
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