  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yalova ve Kocaeli için "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

Yalova ve Kocaeli için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:48:27 -
Yalova ve Kocaeli için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova ve Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, saat 15.30'a kadar Yalova ve Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi
Gündem

Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi

Azerbaycan ordusunun karşısında bir varlık gösteremeyen Ermenistan sahaya PKK’lı teröristleri sürdü. İran üzerinden getirilen teröristler Fu..
Hrant Dink’in tarihe geçen sözleri unutulmadı
Gündem

Hrant Dink’in tarihe geçen sözleri unutulmadı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışma Hrant Dink'in yıllar önce yaptığı “Avrupalılar beni niye öpüyor?”, “Ermenistan işgal altında..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay