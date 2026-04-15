  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak Norveç ve Ukrayna’dan kritik imza! İHA üretiminde işbirliği kararı Diktatörlüğün son kalıntılarına dev darbe! İspanya'da Franco vakfı için yolun sonu göründü Washington’da masa kuruldu, fitil çekildi! Lübnan ve İsrail yıllar sonra ilk kez el sıkıştı: Barış mı geliyor, yoksa yeni bir tuzak mı? ABD ve İsrail birbirine düştü! Mossad, Trump'ı rezil etti Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!" "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Batı'nın "tek kutuplu" hayallerine Pekin'den ağır darbe! Çin ve Rusya'dan ABD’ye karşı çelikten kale 'U' dönüşünde zirve yaptı! Özgür Özel Hamas üzerinden kendisini yalanladı
Kobi Yalova OSB'de yatırımcıya tek merkez kolaylığı!
Kobi

Yalova OSB’de yatırımcıya tek merkez kolaylığı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yalova OSB'de yatırımcıya tek merkez kolaylığı!

Yalova OSB Kamu Hizmet Kampüsü’nde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İl Temsilciliği hizmet vermeye başladı.

Yalova OSB’de sanayicilerin kamu işlemlerini daha hızlı ve daha kolay tamamlayabilmesi için kurulan Kamu Hizmet Kampüsü, hizmet ağını genişletmeye başladı.

 

OSB dışına çıkmadan kamu işleri gerçekleştiriliyor

Yalova OSB Kamu Hizmet Kampüsü’nde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) İl Temsilciliği hizmet vermeye başladı. Türkiye’de örnek teşkil eden ve "tek durak ofis" mantığıyla kurgulanan Yalova OSB Kamu Hizmet Kampüsü’nde önemli bir aşamaya gelindi. Kampüs bünyesinde yer alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) İl Temsilciliği, sanayicilere yönelik hizmetlerini yerinde sunmaya başladı. Böylece yatırımcılar, kamu işlemlerini OSB dışına çıkmadan, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirme imkânına kavuştu.

 

Kamu kampüsünde ayrıca KOSGEB İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü birimlerinin de kısa süre içerisinde tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Bu yenilikçi model sayesinde, Yalova OSB’de faaliyet gösteren firmalar izin, destek, teşvik ve istihdam süreçlerini tek bir merkezden yürüterek zaman ve maliyet avantajı elde edecek.

 

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete alınan idari kampüs, Nitelikli İstihdam Merkezi, konferans ve çok amaçlı salonlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve karakol binaları aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Yakın dönemde ise Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yalova Teknopark ve itfaiye binalarının da devreye alınması planlanıyor.

 

Yalova OSB’de yalnızca üretim değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal donatı alanları da eş zamanlı olarak geliştiriliyor. Restoranlar, yapı market ve yemek hizmetleri merkezi gibi çeşitli hizmet birimlerini içeren alanlarla, bölgedeki sanayicilerin ve çalışanların günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir ekosistem oluşturuluyor.

 

Yalova Makine OSB, güçlü altyapısı, entegre kamu hizmetleri ve sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye’de yeni nesil organize sanayi bölgelerine öncülük etmeye devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23