Yalova OSB’de yatırımcıya tek merkez kolaylığı!

Yalova OSB’de sanayicilerin kamu işlemlerini daha hızlı ve daha kolay tamamlayabilmesi için kurulan Kamu Hizmet Kampüsü, hizmet ağını genişletmeye başladı.

OSB dışına çıkmadan kamu işleri gerçekleştiriliyor

Yalova OSB Kamu Hizmet Kampüsü’nde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) İl Temsilciliği hizmet vermeye başladı. Türkiye’de örnek teşkil eden ve "tek durak ofis" mantığıyla kurgulanan Yalova OSB Kamu Hizmet Kampüsü’nde önemli bir aşamaya gelindi. Kampüs bünyesinde yer alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) İl Temsilciliği, sanayicilere yönelik hizmetlerini yerinde sunmaya başladı. Böylece yatırımcılar, kamu işlemlerini OSB dışına çıkmadan, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirme imkânına kavuştu.

Kamu kampüsünde ayrıca KOSGEB İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü birimlerinin de kısa süre içerisinde tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Bu yenilikçi model sayesinde, Yalova OSB’de faaliyet gösteren firmalar izin, destek, teşvik ve istihdam süreçlerini tek bir merkezden yürüterek zaman ve maliyet avantajı elde edecek.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete alınan idari kampüs, Nitelikli İstihdam Merkezi, konferans ve çok amaçlı salonlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve karakol binaları aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Yakın dönemde ise Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yalova Teknopark ve itfaiye binalarının da devreye alınması planlanıyor.

Yalova OSB’de yalnızca üretim değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal donatı alanları da eş zamanlı olarak geliştiriliyor. Restoranlar, yapı market ve yemek hizmetleri merkezi gibi çeşitli hizmet birimlerini içeren alanlarla, bölgedeki sanayicilerin ve çalışanların günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir ekosistem oluşturuluyor.

Yalova Makine OSB, güçlü altyapısı, entegre kamu hizmetleri ve sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye’de yeni nesil organize sanayi bölgelerine öncülük etmeye devam ediyor.