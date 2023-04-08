Yalova Belediyesindeki zimmet davası sürüyor

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç’in de bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Salman ise mahkeme salonuna gelmedi. Duruşmada belediyenin usulsüz yurt dışı harcamaları ve çalışmadığı halde yazılan fazladan mesai gibi konular gündeme geldi. Mahkeme heyeti, bazı sanıkların yurt dışına çıkışla ilgili adli kontrol tedbir kararını kaldırarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.