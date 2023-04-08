  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yalova Belediyesindeki zimmet davası sürüyor
Gündem

Yalova Belediyesindeki zimmet davası sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:16:00 -
Yalova Belediyesindeki zimmet davası sürüyor

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın aralarında olduğu 38 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç’in de bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Salman ise mahkeme salonuna gelmedi. Duruşmada belediyenin usulsüz yurt dışı harcamaları ve çalışmadığı halde yazılan fazladan mesai gibi konular gündeme geldi. Mahkeme heyeti, bazı sanıkların yurt dışına çıkışla ilgili adli kontrol tedbir kararını kaldırarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23