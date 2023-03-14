Yalnızca bebeklerde görülmüyor! İşte, pamukçuğa sebep olan o hata

Halk arasında pamukçuk olarak bilinen ve daha çok bebeklerde görülen oral mantar enfeksiyonu ile ilgili Dr. Öğr. Üyesi Hasan Değirmenci, sık kullanılan ağız gargaralarının da pamukçuğa sebep olabileceğini belirtti.

Diyabetik hastalarda, hamilelerde, bebeklerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sıkça karşılaşılan, ağızda meydana gelen; genellikle dil, damak ve yanaklarda görülen pamukçuk birçok şikâyete sebep olabiliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Temel Bilimler Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hasan Değirmenci, sık kullanılan ağız gargaralarının da pamukçuğa sebep olabileceğini belirtti.

Tat alma duyusu değişiyor

Halk arasında pamukçuk olarak bilinen oral kandidoz, genelde bebeklerde görülmekle beraber yetişkin hastaların ağzında ve boğazında da meydana gelebiliyor. Kişinin birtakım nedenlerden kaynaklı enfeksiyonlara açık hale geldiği durumlarda, hamilelikte ve diyabette sıklıkla meydana gelen bu hastalık, iyi derecede uygulanan ağız hijyenine rağmen oluşabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Değirmenci, “Ağızda ve boğazda mukoza zarlarında beyaz bir tabaka olarak görülen pamukçuk, oral mantar enfeksiyonunun tipik bir örneği. Bu beyaz tabakalar spatula ile temizlendikten sonra altlarında kırmızı ve iltihaplı genellikle kolay kanayan alanlar bulunur. Bu alanlarda ise sürekli olarak tüylülük hissi vardır. Aynı zamanda kişinin tat alma duyusu değişir. Bazen dilde ağrı veya yanma hissi de oluşur. Bu semptomlar yeme ve içmeyi de zorlaştırır” şeklinde konuştu.

Protezler, pamukçuğa yatkınlığı artırıyor

Hastada pamukçuğa yatkınlık oluşturan öğelerin en önemlilerinden birinin de ağız içerisinde yer alan protezler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Değirmenci, “Protezler, tükürüğün epitelleri temizleyici ve mekanik yıkama özelliğini azaltıyor. Bunun sonucunda da ağzın iç yüzeyini kaplayan tabakasında iltihaplanma ve inflamasyon oluşumu gözlenir. Aynı zamanda fazla miktarda şeker tüketimi, diyabet, besin sınırlamasından dolayı maya ve bakterilerde artış gözlemlenebiliyor. Ağızda pamukçuk hastalığını önlemek için mutlaka ağız hijyenine de dikkat edilmesi gerekli. Dişler düzenli olarak fırçalanmalı, diş ipi kullanılmalı. Diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için kullanılan gargaraların sık kullanılması da ağızdaki normal mikroflorayı bozacağı için gargara kullanımında dikkatli olunmalı” ifadelerinde bulundu.

Şeker veya maya içeren gıdaların pamukçuk etkenini tetikleyebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Değirmenci, pamukçuk tedavisinde hekimin yazdığı tedavi önerilerine uyulması gerektiğinin, bunun yanında ise yoğurt gibi probiyotik kaynakların beslenme düzenine eklenerek ağızdaki mikrofloranın eski haline dönmesine yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

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