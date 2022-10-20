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Aktüel Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'de yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 00:52:00 - 2022-10-20 01:01:59
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokağı'ndaki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan F.A'dan (80) haber alamayan çocukları eve geldi.

Yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İkametgaha gelen ekipler, F.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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