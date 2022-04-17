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Medya Yalnız Kurt dizisinde gerçeğini aratmayan 'göçmen' sahnesi!
Medya

Yalnız Kurt dizisinde gerçeğini aratmayan 'göçmen' sahnesi!

ATV ekranındaki Yalnız Kurt dizisinde ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekildi. Filmin ilgili sahnesinde, PKK'nın göçmen vatandaşlar üzerindeki oyunu anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:04:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yalnız Kurt dizisinde dikkat çeken bir göçmen sahnesi yayınlandı.

Göçmenler üzerinden oynanan oyun!

Göçmen vatandaşlara yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekilen sahnede, PKK terör örgütünün göçmenler üzerindeki oyunu anlatıldı.

Suriyeli bir vatandaşın iş yerinin saldırıya uğradığı bölümde, Türkiye'deki göçmen düşmanlığının geldiği noktaya vurgu yapıldı.

Birkaç gün sonra benzeri yaşandı!

Yalnız Kurt dizisinin geçtiğimiz haftaki bölümünde yayınlanan görüntülerin bir benzeri, önceki gün İstanbul Bağcılar'da da yaşandı.

Tartıştığı Türkler tarafından palalı saldırıya uğrayan Suriyeli bir esnaf, kırpılmış görüntülerle karalama kampanyasına maruz kaldı.

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