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Yalçınkaya’dan Ramazan Bayramı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:23:58 -
Yalçınkaya’dan Ramazan Bayramı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam aleminin bayramını tebrik etti.


Mehmet Yalçınkaya, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşayamayacaklarını vurguladığı mesajında, "Bir mübarek ayı geride bıraktık. Her zaman söylediğim gibi İslam aleminde bu bayram gerçek bir bayramdan uzak, yaşanan göz yaşı içerisinde bayramı kutluyoruz. Müslüman ümit var olmalı. Biz de ümidimizi kesmedik. İslam alemine yakışır bir bayram kutlamayı, Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Bu düşünceler ile tüm Akçakaleli hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Hep birlikte nice güzel günler, nice güzel bayramlar yaşamayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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