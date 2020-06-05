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Aktüel

Yalçınkaya müjdeyi verdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale-Bolatlar arasındaki 8 kilometrelik bölümde, girişimler sonucu ihale edilen sıcak asfalt çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:15:36 -
Yalçınkaya müjdeyi verdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale-Bolatlar arasındaki 8 kilometrelik bölümde, girişimler sonucu ihale edilen sıcak asfalt çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.


Göreve geldiği günden bugüne Akçakale’nin çehresini değiştirmeyi hedefleyerek, bu doğrultuda çalışmalar yapan Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleriyle ihalesi yapılan Akçakale- Bolatlar karayolunda sıcak asfalt çalışması başladı.


Başkan Yalçınkaya da, çalışmaların başladığı bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. İşçiler ile görüşüp, bölge sakinlerine de çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Yalçınkaya, dünya standartlarına uygun şekilde yapılacak sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Taleplerinin Akçakale- Şanlıurfa karayolunda 50 kilometresinde sıcak asfalt çalışması yapılmasından yana olduğunun altını çizen Başkan Yalçınkaya, “Akçakale- Şanlıurfa karayolunun 50 kilometrelik bölümünün sıcak asfaltı için talepte bulunduk ancak güzergahtaki geçit ve menfezlerden dolayı aciliyet gerektiren Akçakale- Bolatlar arasındaki 8 kilometrelik bölümde çalışmalar başladı. Dünya standartlarına uygun, Akçakale’mize yakışır bir yol yapımı için gayretimiz sonucu ihaleler yapıldı ve tam çalışmalar başlayacağı sırada harekat ve pandemi nedeniyle çalışmalar durmak zorunda kaldı. Sevinerek söylüyorum ki yapılacak yol dünya standartlarına uygun bir yoldur” dedi.


“Hedefimiz Akçakale’nin çehresini değiştirmek”


Akçakale’nin çehresini değiştirmek istediklerini ve bu doğrultuda alt yapı, üst yapı ve park çalışmaları yaptıklarını da vurgulayan Başkan Mehmet Yalçınkaya, “Akçakale’mizin çehresini, geleceğini değiştirecek bir çalışmadır. İnanıyorum ki, 5 yılın sonunda alt yapısıyla, içme suyuyla, düğün salonlarıyla, yollarıyla, parklarıyla Akçakale’miz çok güzel bir ilçe olacak. Her zaman dediğim gibi Akçakale’yi, yıldız bir ilçe yapmayı hedefliyoruz ve ilçemiz bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.


Başkan Mehmet Yalçınkaya, konuşmasının son bölümünde bir ekip olarak çalıştıklarının da altını çizerek, “Bir ekip olarak teşkilatımızla, milletvekillerimizle, büyükşehir başkanımızla çalışıyoruz. Yol çalışması ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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