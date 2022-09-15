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Aktüel Yalçın’dan Özer’e teşekkür!
Aktüel

Yalçın’dan Özer’e teşekkür!

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 16:21:00 -
Yalçın’dan Özer’e teşekkür!

YENİ AKİT  ANKARA

Öğretmenlere Öğretmen evlerinde yüzde 50 indirim talebinde bulunan Eğitim-Bir-Sen’in talebine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan olumlu cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu cevabının ardından sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayınlayan Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporlarımızda dile getirdiğimiz, KİK’e taşıdığımız, öğretmenevlerinden indirimli konaklama talebimizinin karşılanması gelir kaybı yaşayan eğitim çalışanlarımız için önemli bir adımdır. Bakan Sn.Özer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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