Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni isimler görevlendirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla birlikte çeşitli kamu kurumlarında üst düzey değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, bazı görevlerden almalar yapılırken açık bulunan kadrolara da yeni atamalar gerçekleştirildi.

Yayımlanan kararlar, özellikle sosyal hizmetler, afet yönetimi ve eğitim teknolojileri alanlarında dikkat çeken görev değişimlerini beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan, Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Mahmut Çolak getirildi.

