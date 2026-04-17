İran'dan Lübnan'da ateşkes yorumu! Kimin sayesinde olduğunu açıkladılar

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah’ın sahadaki direnişi sayesinde mümkün olduğunu savundu. Ahmediyan, Tahran’ın direniş hattına desteğinin süreceği mesajını verdi.

İran cephesinden, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ortaya çıkan tablonun diplomatik baskıdan çok, sahadaki direnişin sonucu olduğunu öne sürdü.

Ahmediyan’ın açıklaması, Tahran’ın Lübnan’daki gelişmeleri doğrudan direniş ekseni üzerinden okumayı sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

“ATEŞKESİ LÜBNAN HALKI VE HİZBULLAH SAĞLADI”

İranlı yetkili, ateşkes kararının alınmasında belirleyici unsurun Lübnan halkının tavrı ve Hizbullah’ın askeri direnci olduğunu savundu. Ahmediyan’a göre sahadaki baskı, İsrail’i geri adım atmaya ve ateşkesi kabul etmeye mecbur bıraktı.

Bu değerlendirme, Tahran’ın ateşkes sürecini siyasi uzlaşıdan çok askeri ve toplumsal direnişin kazanımı olarak sunduğunu gösterdi.

İRAN’DAN “DİRENİŞİ DESTEKLEMEYE DEVAM” MESAJI

Ahmediyan, İran’ın direniş hattına verdiği desteğin geçici ya da taktiksel olmadığını da vurguladı. Tahran yönetiminin bunu uzun süredir stratejik ve savunma ilkesi olarak gördüğünü belirten Ahmediyan, bu çizginin devam edeceği mesajını verdi.

Bu sözler, İran’ın bölgesel politikasında Hizbullah ve benzeri yapıların merkezi önemini koruduğunu açık biçimde yansıttı.

ATEŞKES KABUL EDİLDİ AMA GERİLİM BİTMEDİ

Her ne kadar taraflar arasında ateşkes ilan edilmiş olsa da, sahadaki tablo tam bir sakinleşmeye işaret etmiyor. İsrail tarafı ateşkesi kabul ettiğini açıklarken, Lübnan’ın güneyindeki işgal edilen bölgelerde kalmayı sürdüreceğini duyurdu.

Bu durum, ilan edilen ateşkesin tam bir normalleşme değil, daha çok geçici ve kırılgan bir denge oluşturduğunu düşündürüyor.

TAHRAN CEPHESİ SÜRECİ KAZANIM OLARAK SUNUYOR

İran’ın son açıklamasıyla birlikte ateşkes, Tahran tarafından açık biçimde “direnişin sonucu” olarak çerçevelenmiş oldu. Ahmediyan’ın kullandığı dil, İran’ın bölgesel gelişmeleri sadece diplomatik sonuçlar üzerinden değil, sahada kurulan baskı ve caydırıcılık üzerinden değerlendirdiğini gösteriyor.

Ortaya çıkan tablo, Lübnan hattındaki ateşkesin sadece çatışmaları değil, bölgedeki siyasi söylemi de yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

