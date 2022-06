Yalçın Topçu: Bizi kara ülkesi yapma hayali kuranlar tarihe baksın

26 Haziran’ın, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü” ve “Kırım Tatar Bayrak Günü” olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Topçu, telekonferans ile yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Değerli Hazirun,

Can Azerbaycan’ın muzaffer ordularının, 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Daim ve Kutlu Olsun.

Can Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış adımlarını destekliyor, bölgenin güvenliği ve refahı için her alandaki dayanışmamızı artırarak sürdürüyoruz.

“İki ayrı Bedende Tek Can” olan Azerbaycan-Türkiye, her daim yan yana, omuz omuza kıyamete kadar var olacaklardır.

26 Haziran aynı zamanda kardeş Kırım Tatar Halkının Milli Bayrak Günü’dür. Kutlu ve daim olsun.

Ukrayna ve Rusya’nın yanı sıra, bölgeye ve dünyaya büyük zarar veren bu savaşı kabul edilemez bulan Türkiye; toprak bütünlüğünü desteklediği Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunların Minsk Anlaşmaları dahilinde ve diyalog yoluyla çözülmesi için gayret ve çabasına devam ediyor, Tatar kardeşleri başta olmak üzere, Ukrayna’da yaşayan bütün halklar için insani yardım ve desteğini de sürdürüyor.

En yakın rakibini yüzde 22 farkla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, çok güçlü silahlı kuvvetleri, millileşen savunma sanayi, artan üretimi, büyüyen ekonomisi, genç nüfusu, jeopolitik ve jeostratejik konumu ve binlerce yıllık tarihi arka planı olan büyük bir devlet, asil bir millet, kadim bir medeniyetiz.

Bizi, Nazım’ın Uzak Asya’sına geri göndermek, Necip Fazıl’ın Sakarya’sında boğmak isteyenlerin sinsi planlarına, çeşitli uygulamalarına karşı, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde gereken cevabı veriyoruz.

Bölücü, gezici, siyasi, ekonomik ve ahlaki terör sarmalı ile bizi meşgul edenler, güney sınırımızda besledikleri terör örgütüne kukla bir devlet kurdurtma, batıda ise 1919 da kullandıkları, ülkeyi silahlandırarak tekrar kullanmanın peşindeler.

Türkiye; devleti ve milletiyle, tarihin şahitliğinde en zor şartlarda dahi her türlü tehdit ve saldırıya karşılık vermiş, bertaraf etmiş, bugünde her zamankinden daha da fazla güce ve imkana sahip büyük bir ülkedir.

Bizi; “kara ülkesi” yapma hayali kuranlar tarihe bakarlarsa, Türk’e kefen biçenlerin ne kadar korkunç ölümleri olduğunu görürler!..

Türkiye uluslararası ilişkilerde; her devirde ve her zeminde, her daim hakkı söylemiş, karşılıklı hak ve menfaatleri güven çerçevesinde esas almış, kalbi, kafası ve ajandası hep “Türk Samimiyeti” ile açık olmuş ender ülkedir.

Türkiye; terör, savaş, yokluk ve afetlerin dünyamızın üzerine kabus gibi çöktüğü bu çağda, din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanlara kucak açıyor ve bütün insanlık için barışın ve refahını hakim olduğu ekosistemin ivedilikle korunduğu bir dünya için katkı sağlıyor.

“Yurtta sulh ,cihanda sulh” diyen Türkiye ile dostluk herkese kazandırır!.. diyerek sözlerime son verirken değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü musibetten korusun ve yüceltsin.