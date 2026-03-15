Mavi Vatan’ın çelik ordusu emin ellerde! Filyos Bakım Merkezi dışa bağımlılığa darbe indiriyor!

Zonguldak Filyos Limanı'nda kurulan Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun bakım ve onarım ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk enerji filosu, Karadeniz'deki operasyonlarına aralıksız devam ederken Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali açıklarında petrol aramaya hazırlanıyor.

Uluslararası arenada operasyon yürütme kabiliyetine erişen enerji filosunun arkasında çok güçlü stratejik altyapı bulunuyor. Filyos Bakım Merkezi, sadece filodaki gemilerin değil her türlü ekipmanın da operasyonlara hazır halde tutulmasında önemli görev üstleniyor.

Zonguldak Filyos Limanı'nda kurulan Filyos Bakım Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Merkez, filonun yeni üyelerinden olan ve boğazları geçtiği için kulesi sökülen Yıldırım'ı sefere hazır hale getirmeye çalışırken Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi de Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine hazırlıyor. Yıldırım'ın nisanda Karadeniz'deki ilk görevine uğurlanması bekleniyor. Osman Gazi'nin de yılın üçüncü çeyreğinde göreve başlaması planlanıyor.

- Çok amaçlı merkez

Toplamda 60 bin metrekare alana kurulu Filyos Bakım Merkezi, enerji filosundaki gemilerin, deniz altı sistemleri ve çeşitli ekipmanlarının bakım, test ve revizyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Merkez bünyesinde talaşlı imalat, kaynak, kumlama-boya ve yüzey kaplama atölyeleri bulunuyor. Ayrıca hidrolik, elektrik ve tahribatsız muayene birimleri ile birlikte sondaj ekipmanları ve gemi pervanelerine yönelik bakım çalışmaları da yürütülüyor.

Merkezde sondaj makinesi test düzeneği ile su altı robotları ve kuyu başı kontrol ekipmanlarının test edildiği özel test havuzları yer alıyor. Bu altyapı sayesinde sahada kullanılacak ekipmanlar, operasyon öncesinde kapsamlı test süreçlerinden geçiriliyor.

Filyos Bakım Merkezi'nde tüm faaliyetler, petrol ve doğal gaz endüstrisinde kabul gören uluslararası kalite ve teknik standartlar çerçevesinde yürütülüyor. API Q1 ve API Spec 7-2 başta olmak üzere uygulanan standartlar, bakım ve test süreçlerinde güvenlik, kalite ve operasyonel sürekliliğin temel dayanağını oluşturuyor.

Filyos Bakım Merkezi sayesinde derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri başta olmak üzere Türk enerji filosunun her bir parçası göreve hazır halde tutuluyor. Merkez, bakım sürelerini kısaltırken operasyonel verimliliği arttırıyor, böylece dışa bağımlılığı azaltıyor ve maliyetleri en aza indiriyor.

- "Bakım, onarım ve test süreçlerini kendi mühendislik kapasitemizle yürütüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Bakım Merkezi'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mavi vatan ve ötesinde arama ve üretim kabiliyetimizin sürekliliği, karada kurduğumuz güçlü bakım ve hazırlık altyapısıyla sağlanıyor. Enerji filomuzun yuvası haline gelen Filyos Bakım Merkezi'mizde Osman Gazi FPU dahil sondaj ve sismik gemilerimizin, deniz altı sistemlerimizin ve kritik ekipmanlarımızın bakım, onarım ve test süreçlerini kendi mühendislik kapasitemizle yürütüyoruz. Bu merkezle dışa bağımlılığı azaltıyor, operasyonel sürekliliği güçlendiriyor ve yüksek katma değerli teknik hizmetleri ülkemizde üretir hale geliyoruz.

Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda her halkayı bir bir tamamlıyoruz."