Kars'ta mart kapıdan baktırdı! Her yer beyaza büründü

Kars’ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, Mart ayında yağan kar sürprizi ile karşılaştı. Parklar, bahçeler, araçların üzeri ve sokaklardaki sandalyeler karla kaplanırken kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle tarihi dokusuyla dikkat çeken Kars Kalesi çevresi, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Mart ayında kış manzarası

Kentte sabah erken saatlerinde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, beyaza bürünen caddeler de yürürken, araçların üzerinde ise kar kütleleri oluştu.

Kars’ta kar yağışının sürdüğünü gören vatandaşlar, "Kars’ta Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır deyimi gerçek oldu. Kars baharda kara büründü" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü kentte, beyaza bürünen cadde ve sokaklar görsel şölen oluştururken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.