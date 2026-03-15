İletişim Başkanı Duran medya temsilcileriyle iftarda buluştu! Medya sektörü için yeni adımlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da düzenlenen iftar programında basın dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İftar sofrasında medya mensuplarıyla hasbihal eden Duran, doğru ve hızlı haberciliğin milli bir görev olduğunu vurguladı.

Programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Duran, basın temsilcileriyle aynı sofranın bereketini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Doğru ve güvenilir haber çok önemli"

İletişim Başkanlığı olarak devletin politikalarını kamuoyuna en şeffaf şekilde aktarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Duran, medyanın bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti. Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak devletimizin faaliyetlerini, politikalarını ve vizyonunu kamuoyuna doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte haberin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor," dedi. Özellikle son dönemdeki çatışma ve savaş süreçlerinde Türk basınının ortaya koyduğu başarılı performansın altını çizdi.

Medya sektörü için yeni adımlar

Basın çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kapsamlı projeler yürüttüklerini belirten Duran, medya sektörünün sürdürülebilirliği için reklam alanındaki yapının daha sağlıklı bir işleyişe kavuşacağını müjdeledi. Duran, "Medyamızın tüm unsurlarıyla şeffaf, hızlı ve etkili bir iletişim yürütmek için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Anlamlı buluşmaya AKİT TV Genel Müdürü Serdar Uslu ve Yeni AKİT Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da katılım sağlayarak medya camiasıyla bir araya geldi.