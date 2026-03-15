  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı! 'Olmaması büyük sürpriz'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyon olamamasını 'büyük sürpriz' olarak nitelendirirken, ''Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında yorumladı.

 

"ŞAMPİYON OLAMAZSA BÜYÜK SÜRPRİZ OLUR"

Galatasaray'ın mevcut puan farkının ardından şampiyon olamama durumunu sürpriz olarak nitelendiren Rıdvan Dilmen, "Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş diyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor. Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.'' dedi.

 

"GALATASARAY ÇOK NET ÖNDE"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında rakiplerinden önde olduğunu belirten Dilmen, ''Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.'' sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23