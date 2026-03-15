Siyonistlere Büyük Şok: Ne savunacak Mühimmatları kaldı ne de kaçacak yerleri!

Amerikan haber kuruluşu SEMAPOR tarafından paylaşılan bilgilere göre, İsrail yönetimi sinsi bir sessizlikle saklamaya çalışsa da füze savunma sistemlerinin bitme noktasına geldiğini ABD'ye itiraf etti. Geçtiğimiz yazdan bu yana süregelen çatışmalarda mühimmatını pervasızca tüketen siyonistlerin, uzun menzilli savunma sistemlerinin İran’ın füzeleri karşısında "felç" olduğu belirtiliyor.

Bir ABD yetkilisinin, "İsrail'in mühimmatının bitmesi beklediğimiz bir şeydi" şeklindeki küstah açıklaması ise, işgal rejiminin içine düştüğü acizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Milyarlarca dolarlık hüsran: Savunma sistemleri çöktü

Siyonistlerin övüne övüne bitiremediği savunma sistemleri, İran’ın misilleme operasyonları karşısında etkisiz kalırken, eldeki stokların da erimesiyle "işgalci başsız" kaldı. Yedioth Ahronoth gazetesi de bu büyük hezimeti doğrulayarak, Tel Aviv yönetiminin füze stoklarındaki "ciddi azalma" nedeniyle Washington kapılarında medet umduğunu yazdı.

Haberde dikkat çeken diğer bir detay ise mühimmat krizinin sadece siyonistleri değil, onların hamisi olan ABD'yi de vurduğu:

Mühimmat Dayanmıyor: 2025 Haziran ayındaki 12 günlük çatışmada, ABD envanterinin dörtte birine denk gelen 150’den fazla THAAD füzesi kullanıldı.

2025 Haziran ayındaki 12 günlük çatışmada, envanterinin dörtte birine denk gelen 150’den fazla füzesi kullanıldı. Trump’ın Boş Vaatleri: Donald Trump "sınırsız stoğumuz var" dese de, askeri analistler ABD’nin kendi savunmasını tehlikeye atma korkusuyla siyonistlere yeni sevkiyat yapmakta zorlandığını belirtiyor.

İran vurdu, siyonist sarsıldı!

28 Şubat’ta başlayan süreçten bu yana İran, hem işgalci rejimi hem de onun bölgedeki iş birlikçi üslerini hedef alarak tarihi bir ders veriyor. Siyonist rejimin sözde liderleri bir bir etkisiz hale getirilirken, mühimmatı biten işgal ordusunda toplu çöküşün eşiğine gelindiği vurgulanıyor.

Bölgedeki direniş kaynakları, mühimmatı biten ve hava sahası savunmasız kalan siyonist rejimin, saldırganlığına devam etmesi halinde sonunun çok daha yakın olduğu görüşünde birleşiyor.