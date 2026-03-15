Batı'nın kâbusu oldu: Kim Jong-un'dan düşmanlarına füze gibi mesaj!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Batı'nın kâbusu oldu: Kim Jong-un'dan düşmanlarına füze gibi mesaj!

Asya’nın parlayan gücü Kuzey Kore, emperyalist kuşatmaya karşı gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. "En gelişmiş" teknolojiyle donatıldığı belirtilen çok namlulu roketatar sistemini test eden Pyongyang yönetimi, işgalci Batı ve onun bölgedeki iş birlikçilerine adeta ecel terleri döktürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bizzat nezaret ettiği denemelerde, 600 milimetre çapındaki devasa roketler görücüye çıktı. Test sonrası açıklamalarda bulunan Kim, 420 kilometrelik menzile sahip bu sistemin, ülkesini hedef alan odaklara "derin bir endişe" vereceğini vurguladı. Takviye edilen vuruş gücüyle taktik nükleer silahların yıkıcılığını bir kez daha hatırlatan lider, yeni silah sistemini "ölümcül ve caydırıcı" olarak tanımladı.

Hedefe tam isabet: Kaçacak yerleri yok!

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşılan verilere göre, fırlatılan roketler yaklaşık 364,4 kilometre uzaklıktaki hedefi %100 isabetle imha etti. Doğu Denizi’nde gerçekleştirilen bu gövde gösterisi, Pyongyang’ın askeri kapasitesinin hangi boyuta ulaştığını kanıtlarken; Güney Kore ve Japonya kanadında büyük paniğe neden oldu.

Siyonistlerin hamisi ABD ve ortaklarında büyük panik

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Sunan bölgesinden fırlatılan yaklaşık on adet balistik füzeyi korkuyla takip ettiklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden yapılan kınama mesajları ise Pyongyang cephesinde karşılık bulmadı. Kendi savunma sanayiini yerli ve milli imkânlarla tahkim eden Kuzey Kore’nin bu hamlesi, bölgedeki emperyalist hesapları bir kez daha altüst etti.

Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…
Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…

Dünya

Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…

Kuzey Kore'den Çin'e 6 yıl sonra bir ilk!
Kuzey Kore'den Çin'e 6 yıl sonra bir ilk!

Dünya

Kuzey Kore'den Çin'e 6 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?
Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?

Dünya

Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?

