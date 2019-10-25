Yalçın: Meslek liseleri çok önemli

Oğuzhan Gültekin Ankara

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen, Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz raporunun 4’üncüsünü açıkladı.

“Ülkelerin en önemli sermayesi olan nitelikli insan kaynağı, küresel ekonomik rekabetteki en önemli unsurdur” diyen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bundan dolayı Türkiye’de istihdamı ve işgücü niteliğini artırmak için mesleki ve teknik eğitim, özel bir önem arz etmektedir. Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin geçirmiş olduğu sürece bakıldığında, ideolojik müdahaleler sonucunda sistem olumsuz etkilenmiş ve çözüme yönelik yapılan bazı düzenlemeler, bazı yapısal sorunları daha da derinleştirmiştir” diye konuştu.

Katsayı çok büyük bir engeldi!

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sisteminin köklü yapısal sorunlar barındırdığını vurgulayan Yalçın, “Özellikle 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmiş ve meslek liselerine kendi alanları dışında bir yükseköğretimdeki alanı tercih etmeleri durumunda getirilen katsayı engeli, 1999 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konulmuştur. Millî eğitim sistemine ideolojik nedenlere dayanılarak yapılan müdahaleler, eğitimde, özellikle de mesleki ve teknik eğitim sisteminde telafisi olmayan sorunlara yol açmıştır. Katsayı kararı etkisini yıllar içerisinde göstermiş, meslek liselerine olan talebi ciddi oranlarda azaltmış ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesi konusunda önemli bir engel teşkil ettiği iş piyasası tarafından da sıklıkla ifade edilmiştir. Başta Eğitim-Bir-Sen olmak üzere, bazı sivil toplum kuruluşlarının katsayı adaletsizliğini her platformda dile getirmesi sonucunda katsayı uygulaması kaldırılmıştır. Özellikle Eğitim-Bir-Sen’in toplumsal talep olarak, her platformda bu sorunu dillendirerek çözüm için girişimlerde bulunması takdirle karşılanmış, dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan tarafından, ‘Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür edilmiştir” dedi.