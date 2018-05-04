Yalçın Küçük: Kılıçdaroğlu fırıldak adammış

Operasyon sitesi Odatv, bir dediği diğerini tutmayan, İslam karşıtlığı ve dengesizliğiyle tanınan Prof. Yalçın Küçük ile mülakat yaptı.

Mülakatın hemen başında İslam düşmanlığını konuşturan Küçük, Türkiye’de yapılan camilerle milletin parasının boşa gittiğini söyledi.

Geçen hafta, sol bir parti seçime girmediği halde ilk kez oy kullanmaya gideceğini ve CHP’nin adayını destekleyeceğini açıklayan dengesiz Yalçın Küçük, bu haftaki söyleşide, “Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım ve geçen açıklamayı yaptım. Kandırıldım” dedi. “Bunlar benden oy değil, olmayan günahlarımı bile alamazlar” diyen Yalçın Küçük, Kılıçdaroğlu’nun son ana kadar Gül’ü aday yapmak için çalıştığını ifade etti.

Sadık Albayrak'ın, “Yalçın Hocam geçen haftaki mülakatımızda, CHP’nin Yılmaz Büyükerşen’i cumhurbaşkanı adayı göstereceğini varsayarak, ilk defa bir sol parti olmadığı halde oy kullanmaya gideceğinizi ve oyunuzu onlara vereceğinizi açıklamıştınız. Bu beklenmedik açıklamanız çok tartışıldı. CHP henüz adayını açıklamadı, bugün hâlâ öyle mi düşünüyorsunuz?” sorusuna Küçük şu komedi cevabı verdi:

KANDIRILDIM

“Kesinlikle öyle düşünmüyorum, kandırıldığımı düşünüyorum. Tayyip Beyefendi devamlı “ben kandırıldım, kandırıldım” diyor, ben de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından müthiş kandırıldığımı düşünüyorum. Çünkü bu kadar gerçekdışı konuşan, her gün başka bir projeyle ortaya çıkan bir adam yok. Ben 30 yıldır, yüz yıldır Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren bir adam olarak öyle bir noktaya geldim ki, Tayyip Erdoğan’ı son bir ay boyunca öyle ısrarla eleştirdi ki, ben de inandım. Acaba hata mı yapıyorum, bu adam Tayyip Erdoğan’ı düşürmek istiyor diye Kılıçdaroğlu’na inandım ve geçen haftaki açıklamayı yaptım. Kandırıldım. Bir nokta var ki, Tayyip Erdoğan’ı TÜSİAD, bütün oligarşi, büyük sermaye de düşürmek istiyor. Türkiye’de Tayyip Erdoğan artık persona non gratta, istenmeyen bir adam, indirilmek istenen bir adam, herkes indirmek istiyor. Akşener indirmek istiyor. Akşener samimi, TÜSİAD samimi.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN HİÇBİR SÖZÜNE GÜVENİLMEZ

Kemal Kılıçdaoğlu’nun hiçbir sözüne güvenilmez; fırıldak Kemal’dir. Ben haklıydım bu adamı devamlı eleştirmekte, hiçbir sözüne güvenilmez olduğunu söylemekte. Ama bir ay içinde sabah akşam Tayyip Beye en iyi muhalefeti yaptı. Demek ki bu adam, benim söylediğimden de daha da güvenilmez bir adammış, fırıldakmış. Bir de Gül’ü öyle bir övmesi var ki, insan utanıyor; “Gül, efendim, ne güzel ne güzel kuvvetler ayrımını anlattı” diye övüyor. Gül cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini açıklarken öyle bir konuştu, kuvvetler ayrımını anlattı. Bunu çocuklar bile anlatıyor; işte yasama, yürütme, yargı ayrı işleyecekmiş de… Kılıçdaroğlu, buna “Ne güzel anlattı” dedi. Gül aday olmayacağını ilan etti. Gül son derece ürkek bir adamdır. Perişan bir adamdır. Biz Temren Hanımla çok önceden “Gül, bu seçime giremez” dedik. Her seçimden önce çıkar, bir hava yaratır, sonra girmekten korkar. Sonra da der ki, “Ben cumhurbaşkanlığına, her mevkiye geldim, başkasına ihtiyacım yok”. Tayyip Beyden korkar.