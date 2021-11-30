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Ekonomi Yalçın: Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmelidir
Ekonomi

Yalçın: Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmelidir

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın online olarak gerçekleştirilen KPDK toplantısına katıldı. Ali Yalçın, KPDK toplantısında, “Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı yüzde 15’de sabitlenmeli, gelir vergisi matrahları yükseltilmeli, kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme yapılmalı.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:55:00 -
Yalçın: Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmelidir

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın online olarak gerçekleştirilen KPDK toplantısına katıldı. Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesi Memur-Sen olarak ortaya koydukları, kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik veriler ile toplu sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında oluşan ekonomik göstergeler arasında kamu görevlileri ve emeklilerinin cüzdanlarını derinden etkileyen farklar oluştuğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “1 Eylül 2021 ile 30 Kasım 2021 arasında; çeyrek altında yüzde 49, dolarda yüzde 52,16, Euro’da yüzde 45,20, benzin’de yüzde 25 oranlarında artış yaşandı. Merkez Bankasının anketlerine göre ise yılsonu enflasyon rakamı yüzde 16,64’ten yüzde 19,31’e yükselmiş durumda. Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde bunlara ilave olarak büyük oranda artış yaşanmıştır. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatla sonuçlanması ve kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine kayda değer artışların gerçekleştirilmiş olması önemli olmakla birlikte; sadece 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen beklenmedik enflasyon, döviz kuru ve fiyat artışları kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramalarına neden olmuştur.

“Gelir vergisi oranı yüzde 15'de sabitlenmeli”

“Yaklaşık 3 aydır yaşanan bu olağanüstü süreç Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz kazanımları gölgelememeli” diyen Yalçın, “Kamu görevlilerinin alım gücünde meydan gelen kayıplar tamir edilmelidir. Bu çerçevede; Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı yüzde 15’de sabitlenmeli, gelir vergisi matrahları yükseltilmeli, kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme yapılmalı. Toplu sözleşmenin tarafları olarak bu masada yer alan yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu idaresi adına Sayın Bakan, kamu görevlilerinin yaşamış olduğu ekonomik kayıpları, alım gücündeki azalışları giderecek çözüm yöntemleri belirleme gücüne ve kabiliyetine sahiptir. Bununla birlikte, kamu görevlilerinin büyümeden pay alması, enflasyon kaynaklı zararlarının tazmin edilmesi, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, derece ve kademe sınırlamalarındaki engellerin kaldırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması gibi taleplerimizin de hayata geçirilmesi noktasında hala kararlıyız. Gerek pandeminin üretmiş olduğu negatif etki, gerek enflasyon ve kur artışı kaynaklı kayıpların artışı, gerekse alım gücündeki düşüş nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların tazmin ve telafisinin KPDK ile çözüme kavuşturulabileceğine inancımızı devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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