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Siyaset Yalanlarıyla siyaseten çöken CHP laubaliliğe başladı! Faik Öztrak’tan tuhaf paylaşım
Siyaset

Yalanlarıyla siyaseten çöken CHP laubaliliğe başladı! Faik Öztrak’tan tuhaf paylaşım

Yalanları millette karşılık bulmayarak siyaseten çöken CHP artık işi artık laubaliliğe vurdu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım 'tuhaf' karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:17:00 -
Yalanlarıyla siyaseten çöken CHP laubaliliğe başladı! Faik Öztrak’tan tuhaf paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP'nin sürdürdüğü yalan siyaseti halk tarafından karşılık bulmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve meşru hükümeti tehdide varacak kadar şirazesi kayan ana muhalafet partisinin, terör örgütleri ve uzantıları ile kurduğu ittifak da kendi tabanından dahi tepki çekti.

Her girdiği seçimde sandıkta milletten tokat yiyen ancak yalan siyasetinden bir türlü vazgeçmeyen CHP'li isimler işi iyice laubaliliğe vurdu.

CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesabından anlamsız bir paylaşımda bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmadan alınan bir görüntüye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montajlandığı görseli paylaşan Öztrak, "İzahı olmayanın, mizahı olur. Milletimiz telefon joker hakkını kullanıyor ve soruyor: #128milyardolarnerede ?" ifadelerine yer verdi.

Öztrak'ın ciddiyetten uzak anlamsız paylaşımı 'tuhaf' karşılandı.

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Yorumlar

Şehmus oral

Sizin sahiplerinizi yok edecek füze oldu,altay tankı oldu, atak oldu, bayraktar oldu, akıncı oldu, bora oldu, cirit oldu, milli tüfek oldu, şahi top oldu,osman gazi oldu,avrasya oldu İNŞAALLAH size yakında tabutta olur.
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