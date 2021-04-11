Yalanlarıyla siyaseten çöken CHP laubaliliğe başladı! Faik Öztrak’tan tuhaf paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP'nin sürdürdüğü yalan siyaseti halk tarafından karşılık bulmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve meşru hükümeti tehdide varacak kadar şirazesi kayan ana muhalafet partisinin, terör örgütleri ve uzantıları ile kurduğu ittifak da kendi tabanından dahi tepki çekti.

Her girdiği seçimde sandıkta milletten tokat yiyen ancak yalan siyasetinden bir türlü vazgeçmeyen CHP'li isimler işi iyice laubaliliğe vurdu.

CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesabından anlamsız bir paylaşımda bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmadan alınan bir görüntüye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montajlandığı görseli paylaşan Öztrak, "İzahı olmayanın, mizahı olur. Milletimiz telefon joker hakkını kullanıyor ve soruyor: #128milyardolarnerede ?" ifadelerine yer verdi.

Öztrak'ın ciddiyetten uzak anlamsız paylaşımı 'tuhaf' karşılandı.