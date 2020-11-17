Yalanları ayağına dolanan Kılıçdaroğlu zor durumda! 'Anayasa çalışmamız yok' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele veren deliller
Kamuoyunda tartışılan “CHP-İYİ Parti-HDP ve Saadet Partisi tarafından anayasa taslağı hazırlandı" konusu AKİT TV canlı yayınında gündeme taşındı.
İYİ Parti'den ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ’ın başlattığı “CHP-İYİ Parti-HDP ve SP tarafından anayasa taslağı hazırlandı” tartışmaları sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu 'anayasa taslağı' iddialarına ilişkin 'Böyle bir şey yok' açıklaması yaptı.
Manşetlerin Dili programında ise CHP'li başkanı zora düşürecek eski manşetler yorumlandı. CHP medyası Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, anayasa taslağına yönelik haberleri geçmişte sayfalarına taşımıştı.
Ali İhsan Karahasanoğlu, canlı yayında malum gazetelerin haberlerini yorumlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora düşürecek ifadeler kullandı.