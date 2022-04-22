Yalanı ortaya çıkan Ümit Özdağ bu kez Bakan Soylu'ya hakaret etti

Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yönelik ırkçı açıklamaları ile tepki toplayan Ümit Özdağ, yalanı ortaya çıkınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak hakaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bayramda ülkesine giden Suriyelilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini belirten Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı hakkında da konuştu.

Vatandaşlık verilen Suriye sayısını açıkladı

31 Mart tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "900 bin Suriyeli, Türk vatandaşı yapıldı" iddiasını da yalanlamış oldu.

Özdağ, Soylu'ya hakaret etti

Mültecilere yönelik kışkırtıcı söylemlerde bulunarak Türkiye’de kaos çıkarmaya çalışan Özdağ, Soylu’nun rakamları vermesinin ardından verilecek cevabı kalmayınca hakaret yoluna başvurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye’ye doldurup Türk Milleti’nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır" ifadelerini kullandı.