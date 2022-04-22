  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki saldırının arkasındaki kalleşliği açıkladı

Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Temel fıkrası değil bu! CHP’li başkan, kendi tesislerinde zehirlendi

Bu film ödül alır! Kılıçdaroğlu eşine söylediği şeyi itiraf etti

Canan Karatay’ın son uyarısı şaşkına çevirdi: Herkesin evinde var ama alkolden farkı yok
Siyaset Yalanı ortaya çıkan Ümit Özdağ bu kez Bakan Soylu'ya hakaret etti
Siyaset

Yalanı ortaya çıkan Ümit Özdağ bu kez Bakan Soylu'ya hakaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 900 bin Suriyelinin Türk vatandaşı yapıldığı iddiasını yalanlayan ve rakamları tek tek açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:20:00 - 2022-04-22 17:30:44

Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yönelik ırkçı açıklamaları ile tepki toplayan Ümit Özdağ, yalanı ortaya çıkınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak hakaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bayramda ülkesine giden Suriyelilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini belirten Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı hakkında da konuştu.

Vatandaşlık verilen Suriye sayısını açıkladı

31 Mart tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "900 bin Suriyeli, Türk vatandaşı yapıldı" iddiasını da yalanlamış oldu.

Özdağ, Soylu'ya hakaret etti

Mültecilere yönelik kışkırtıcı söylemlerde bulunarak Türkiye’de kaos çıkarmaya çalışan Özdağ, Soylu’nun rakamları vermesinin ardından verilecek cevabı kalmayınca hakaret yoluna başvurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye’ye doldurup Türk Milleti’nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır" ifadelerini kullandı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay