Yalanı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz basınında yer alan bazı haberleri teyit etmeden "Türkiye mülteci merkezi olacak" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan kaynaklar üzerinden söylemiş olduğu sözler bakanlık tarafından yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

"Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü..." dedi.

Fahrettin Altun: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun'un açıklamalar şöyle:

Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük.

Ne oldu gelin hep birlikte bakalım

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede "We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country" ifadesi geçiyordu.

Yani Wallace, makalesinde "İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız" diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde "Türkiye" geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.

Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.

Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi.

Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.

Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir.

Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.

The Mail On Sunday gazetesinde yayımlanan makale

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace 'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.