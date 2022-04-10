Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia
Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nın sahur ikramı maliyetinin 1 milyon TL olduğu yalanını ortaya attı.
Yeniakit.com.tr
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sahur ikramının 1 milyon lira tutarında olduğu yalanını ortaya atan TELE 1, CHP'nin 3 gün 3 gece konkalmalı Antalya kampının 300 bin lira tuttuğunu iddia etti.
Savcı Sayan'ın faturasını paylaştığı sahur ikramına ilişkin yalanın ısrarla sürdürülmesi Türkiye'nimn ahlaklı muhalefet gereksinimi yeniden gözler önüne serdi.