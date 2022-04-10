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Siyaset Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia
Siyaset

Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia

Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nın sahur ikramı maliyetinin 1 milyon TL olduğu yalanını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:58:00 - 2022-04-11 00:37:54

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sahur ikramının 1 milyon lira tutarında olduğu yalanını ortaya atan TELE 1, CHP'nin 3 gün 3 gece konkalmalı Antalya kampının 300 bin lira tuttuğunu iddia etti.

Savcı Sayan'ın faturasını paylaştığı sahur ikramına ilişkin yalanın ısrarla sürdürülmesi Türkiye'nimn ahlaklı muhalefet gereksinimi yeniden gözler önüne serdi.

Savcı Sayan hedef alınan Ağrı'daki sahur yemeğinin faturasını paylaştı!
Savcı Sayan hedef alınan Ağrı'daki sahur yemeğinin faturasını paylaştı!

Siyaset

Savcı Sayan hedef alınan Ağrı'daki sahur yemeğinin faturasını paylaştı!

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