Yalancılar artık 1 değil, 3 defa düşünecek

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, başta FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri olmak üzere kökü yurt dışında olan Türkiye düşmanlarının elini kolunu bağladı. Yasa, seçim öncesi Türkiye’yi karalamaya yönelik kara propaganda faaliyetlerinin önüne geçilmesinde önemli bir işlev görecek. Türkiye düşmanı çevrelerin yönlendirdiği sosyal medya hesapları üzerinden bölücü, yıkıcı ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen yalan haberler, iftiralar yoluyla yürütülen algı çalışmaları, yürürlüğe giren yasayla birlikte zemin bulamayacak. Kirli algı çalışmalarına dur denilmesi, işte bu yüzden içteki ve dıştaki kötü niyetli çevreleri ayağa kaldırmış durumda.

Akit’e konuşan hukukçular ise kamuoyunda Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak anılan kanunun, Türkiye’nin huzur ve istikrarının korunması, toplumsal barışın sürdürülmesi açısından son derece yararlı bir adım olduğu görüşünde birleşiyorlar.

En çok yasadışı güçler ve terör örgütleri rahatsız

Türkiye’nin huzur ve refahını kıskanan dış güçlerle Türkiye’yi bölmek için her an tetikte bekleyen terör örgütlerinin en etkili silahının Dezenformasyon Yasası ile ellerinden alındığını söyleyen Ankara Barosu Avukatlarından Tamer Mahmutoğlu, “Bu yasa, her geçen gün dünya siyasetinin gündemini belirleyen ülkemizin huzurunu ve iç siyasetini yalan ve iftira merkezli algı yönetimleri ile hedef alanlara son yıllarda atılmış en önemli adımdır. Bu yasa, benzer şekilde karanlık güçlerin ve terör örgütlerinin kıskacındaki diğer ülkelere de güzel bir örnektir” dedi.

Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) ‘Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!’ hadisinin bu alandaki en büyük ders olduğunu söyleyen Avukat Mikail Yılmaz ise şunları söyledi: “Halk arasında sosyal medya yasası olarak da bilinen düzenlemeyle, 7418 sayılı kanun ile Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayı’ cezalandırmaktadır. Anılan yasada tweet atmanın değil yalan haber yapmanın, provokasyon yapmanın yasaklandığını bilmelerine rağmen davulun sesi yine CHP VE HDPKK kalemşörlerinden geldi. Bir kuyruk acısı ile hezeyana kapılanlar doğru haber yayıyorlarsa neden bu kadar çok tepki veriyorlar? Kitlelerin algılarla yönetildiği ve algı operasyonlarının hayli fazla olduğu ülkemizde devletin ve milletin selâmeti için yapılan kanun çalışmalarını takdir ediyoruz. Sosyal medya kişilerin her istediğini yapabilecekleri bir alan değildir.”