Yalancı tavuk kalamar tarifi | Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır?
Yalancı tavuk kalamar tarifi | Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır? Doyurucu etkisiyle lezzetine doyum olmayan yalancı tavuk kalamarın tarifi merak ediliyor. ana yemeklerden rol çalacak kadar lezzetli olan yalancı tavuk kalamarın tarifinde hangi malzemelerin kullanıldığı araştırılıyor. Peki, Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır? Yalancı tavuk kalamar tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Yalancı tavuk kalamar tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Tavuk için; 500 gram tavuk göğsü, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için; 1 şişe maden suyu, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu
Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır?
Tavuk göğüslerini julyen doğrayıp derin bir kaba koyun. Üzerine, pul biber, kekik, tuz ve karabiber ilave edip bir güzel karıştırmanız gerekir.
Ayrı bir kapta 1 yumurtayı çırpıp üzerine maden suyunu koyun.
Kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra güzelce karıştırınız.
Ardından karışımı tavukların üzerine dökün ve karıştırın. Daha sonra buzdolabında bir saat kadar dinlendirmeniz gerekir.
Yağı tavaya alıp kızdırınız. Buzdolabından çıkardığınız tavukları kızgın yağda güzelce kızartabilirsiniz.
Kızarttıktan sonra fazla yağlarını süzdürerek kağıt havlunun üzerine almalısınız. Daha sonra da servis tabağına koyabilirsiniz. Afiyet olsun…