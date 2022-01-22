Yalancı tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır? Yumuşacık, en hafif tatlı

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü yapımı için malzemeler

70 gr un

100 gr şeker

5 gr vanilya

500 gr süt

5 gr tereyağ

5 gr toz tarçın

20 gr file badem

Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Yalancı tavuk göğsü tatlısı yapılışı

Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.