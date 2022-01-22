Yalancı tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır? Yumuşacık, en hafif tatlı
Kıvamı tutmaz diye bir endişeniz olmasın çünkü bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Yalancı tavuk göğsü tarifi
Yalancı tavuk göğsü yapımı için malzemeler
- 70 gr un
- 100 gr şeker
- 5 gr vanilya
- 500 gr süt
- 5 gr tereyağ
- 5 gr toz tarçın
- 20 gr file badem
Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Yalancı tavuk göğsü tatlısı yapılışı
Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.