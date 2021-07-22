Yalancı Selçuk Özdağ! Fotoğraf ortadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'protokol' üzerinden hedef aldı

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İP yöneticileri ile çevrimçi bayram buluşmasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı KKTC ziyareti üzerinden hedef alan Özdağ, “Kıbrıs’a davet edildiniz. Kıbrıs’ta size yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Eğer siz onlara yeşil ışık yakmış olsaydınız, ‘size selam çakıyoruz, tabi tabi sizinle beraber olacağız’ deseydiniz, sizi en ön sırada oturturlardı." dedi.

'Yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz'

Kıbrıs'ta çekilen fotoğraf kareleri orta yerdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalanları ile hedef almayı sürdüren Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da onların demokrasi anlayışının bir tezahürü. Kendileri ile beraber olanlar olursa, onlara ‘eyvallah’ diyorlar. Ama usulen çağrılıyorsunuz ve orada da ciddi bir saygısızlık yapıldı. Henüz hala devlet nedir öğrenememişler. Hala kendilerini devletin sahibi zannediyorlar. Size yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Onların bir ayıbı olarak tarihe not edildiğini herkesin bilmesini istiyorum.”

Özdağ bu kareden utanmıyor mu?

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü törenlerinde, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın söylediklerinin aksine, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en sert eleştirileri yönelten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan protokolün ön sırasındaydı. AK Parti ile siyasi çizgisi hiçbir şekilde kesişmeyen Demokratik Sol Parti'nin Genl Başkanı Önder Aksakal da protokolün ilk sırasında yer alan isimlerden birisiydi. Öte yandan 2018 seçimlerinde CHP ile ittifak eden Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de protokolün ilk sırasındaydı. Kamuoyu, fotoğraf ortadayken, Selçuk Özdağ'ın İP'lilere yaranmak için söylediği yalandan utanıp utanmayacağını merak ediyor.