Yalancı iskender nasıl yapılır? Kolay az malzemeli iskender tarifi
İskender nasıl yapılır? İskender en leziz et yemeklerinden biridir. Bu leziz yemeği evinizde kıyma ve ramazan pidesiyle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, yalancı iskender nasıl yapılıyor?
Geleneksel lezzetlerden olan iskenderi evlerinizde kıymayla hazırlayabilirsiniz. İşte, yalancı iskender tarifi
Yalancı iskender tarifi
Malzemeler:
- 1 adet ramazan pidesi
Domates sos için:
- 2 su bardağı domates püresi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1-2 diş sarımsak
Yoğurtlu sos için:
- 8 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz
Kıymalı harç için:
- 250 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 çay bardağı sıcak su
Yalancı iskender nasıl yapılır?
Soğanı ve biberleri doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. Ardından salçayı ekleyip kavurun.
Karışıma kıyma, sıcak su ve baharat ekleyip pişmeye bırakın.
Bir sos tavasına tereyağı ve salçayı alıp kavurun. Ardından domates püresini ekleyin. Sarımsağı da ekleyip pişmeye bırakın.
Pideyi küçük küçük doğrayın. Doğradığınız pideyi fırında kıtır hale gelene kadar 8-9 dakika kızartın.
Fırında çıkan pidenin üzerine domates sosunun büyük kısmını dökün.
Ardından yoğurt ve tuzu çırpın.
Yoğurdu da sosun üzerine gezdirin.
Kıymalı hancı yoğurdun üzerine gezdirin.
Son olarak domates sosun kalanını kıymanın üzerine gezdirin.
Afiyet olsun.