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Kadın - Aile Yalancı iskender nasıl yapılır? Kolay az malzemeli iskender tarifi
Kadın - Aile

Yalancı iskender nasıl yapılır? Kolay az malzemeli iskender tarifi

İskender nasıl yapılır? İskender en leziz et yemeklerinden biridir. Bu leziz yemeği evinizde kıyma ve ramazan pidesiyle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, yalancı iskender nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:22:00 -
Yalancı iskender nasıl yapılır? Kolay az malzemeli iskender tarifi

Geleneksel lezzetlerden olan iskenderi evlerinizde kıymayla hazırlayabilirsiniz. İşte, yalancı iskender tarifi

Yalancı iskender tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet ramazan pidesi

Domates sos için:

  • 2 su bardağı domates püresi
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1-2 diş sarımsak

Yoğurtlu sos için:

  • 8 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz

Kıymalı harç için:

  • 250 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 çay bardağı sıcak su

Yalancı iskender nasıl yapılır?

Soğanı ve biberleri doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. Ardından salçayı ekleyip kavurun.

Karışıma kıyma, sıcak su ve baharat ekleyip pişmeye bırakın.

Bir sos tavasına tereyağı ve salçayı alıp kavurun. Ardından domates püresini ekleyin. Sarımsağı da ekleyip pişmeye bırakın.

Pideyi küçük küçük doğrayın. Doğradığınız pideyi fırında kıtır hale gelene kadar 8-9 dakika kızartın.

Fırında çıkan pidenin üzerine domates sosunun büyük kısmını dökün.

Ardından yoğurt ve tuzu çırpın.

Yoğurdu da sosun üzerine gezdirin.

Kıymalı hancı yoğurdun üzerine gezdirin.

Son olarak domates sosun kalanını kıymanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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