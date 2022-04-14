Yalancı baklava tarifi: Lezzeti şahane! Kendini baklava sanan tatlı tarifi nasıl yapılır?

Yalancı baklava tatlısı tarifi

Yalancı baklava tatlısı tarifi için malzemeler

Şerbeti İçin;

3,5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 fiske tuz

1 su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 su bardağı ceviz

Üzeri için;

Toz Antep fıstığı

Yalancı baklava tatlısı tarifi nasıl yapılır?

ilk olarak şerbeti için uygun bir tencereye suyu ve şekeri alarak ara ara karıştıralım ve şekerin erimesini sağlayalım. Ardından şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Bu aşamada ocağın orta ateşte olmasına dikkat edelim. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alalım ve 10 dakika daha kaynatalım. Ardından içerisine limon suyunu ekleyerek 5 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Hamuru için yoğurma kabına yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuzu alarak tel çırpıcı ile çırpalım. Nişasta, kabartma tozu ve unu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettikten sonra cevizi de ekleyelim ve bir kaç kez daha yoğuralım. Borcamımızı sıvı yağ ile yağlayalım ve hazır olan hamurumuzu borcama alarak her yeri eşit olacak şekilde elimizle bastırarak yayalım. Ben büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Ardından tatlımızı baklava dilimi şeklinde keselim. Hazır olan baklavamızı önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 45 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından alalım ve 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkması için bekleyelim. Baklavamıza soğuyan şerbeti gezdirelim ve şerbetini çekmesi için bir kaç saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini güzelce çeken baklavamız servise hazır. Dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

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