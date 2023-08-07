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Gündem Yalan yine ellerinde patladı! Ali Erbaş’a itibar suikasti
Gündem

Yalan yine ellerinde patladı! Ali Erbaş’a itibar suikasti

Yeniakit Publisher
2023-08-07 12:16:00 -
Yalan yine ellerinde patladı! Ali Erbaş’a itibar suikasti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı’nın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” dediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından, “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğunun gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Erbaş’ın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “Günaydın" kelimesini kullandığını belirttiği hatırlatıldı.

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Yorumlar

şüayıp

Dünya kuruldu kurulalı din düşmanları hep saldırı halındadırlar

vurucu

iftiracıların sürekli her türlü yalan dolan şantajcılık montajcılık kasetcilik değil ellerinde sürekli bellerinde patlıyor sevinçten deli olup sağda solda keyflerinden bahşiş dağıtıyorlar
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