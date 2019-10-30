Yalan ve iftiraya tam gaz devam! Sahte Türkiye haritası ABD'yi korkuttu

Özellikle bölgede bulunan sivil halka yönelik gösterdiği hassasiyetle bilinen, YPG terör unsurlarını defetmek üzere harekat düzenleyen Türk ordusu, ABD medyası tarafından karalanmaya çalışılıyor.

ABD'de yayın yapan ve aşırı sağ yanlısı görüşleriyle bilinen CBN News platformu, skandal bir yayına imza attı.

Türkiye'nin anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ettiler

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı 150 saatlik mutabakatı konu alan yayında, Türkiye ile ilgili hadsiz ifadeler kullanıldı.

"Türkiye anlaşmanın şartlarını ihlal ederek bölgedeki Hristiyan ve Kürtleri evlerini terk etmeye zorluyor" başlığıyla yayınlanan haberde, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ölümünden sonra bölgeyi, DEAŞ’tan daha büyük bir tehdit olarak Türkiye zulmünün beklediği ifade edilirken, Türk ordusunun bölgede katliamda bulunacağına yönelik imalar yer aldı.

"Suriye'yi işgal edecekler"

Program sunucuları, hadsiz ve yalan ifadeler kullanmaya çekinmezken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğunu iddia ettikleri sahte bir Facebook hesabı görüntüsünü ekrana yansıtarak Türkiye'yi işgalci bir devlet gibi göstermeye çalıştı.

Sunucular, Türkiye sınırlarının Suriye'nin kuzeyini de içine aldığı sahte bir görüntünün gösterildiği kareler ardından,"Türk Savunma Bakanı, ülkenin asıl niyetini paylaştı" yorumlarında bulundu.

Sahte harita korkuttu

Türkiye'yi genişletilmiş yeni sınır çizgileriyle gösteren sahte harita ise, bölgede etkin ve güçlü bir Türkiye figüründen korkan ABD'li medya tarafından ise endişeyle karşılandı.