Yalan ve iftiralarıyla 29 ülkeyi Türkiye aleyhine kışkırtan Ermenilere Osmanlı tokadı geliyor!

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev’in talebi üzerine Dünya Türk Yazarlar Birliği Başkanı Salih Kurt ve İSAB-İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Genel Başkanı, İSAK VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başbakan Eski Danışmanı Prof. Dr. Bayram Altan bir araya gelerek Komisyonda görev alacak seçkin insanları belirleme çalışmaları başlattı.

Merhum Haydar Aliyev’ın, iki devlet tarafından benimsenen “TEK MİLLET, İKİ DEVLET” sözünü sloganlaştırarak başlanan Komisyon Üyeleri belirleme çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtildi.

Komisyonda; Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeden eski büyükelçiler, üniversite rektörleri, akademisyenler, subaylar, tarihçiler, hukukçular, araştırmacı-yazarlar, gazeteciler, savaş muhabirleri, sosyologlar, psikologlar, raportörler ve stratejik danışmanlar yer alıyor.

Yakın tarihte meydana gelen Azerbaycan-Ermenistan Savaşında Ermenilerin Azerilere yaptıkları mezalim ve katliamları araştırmak için kurulan bu Komisyonun adı ise “Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu” olarak belirlendi.

Bu önemli Komisyon için; Türkiye ve Azerbaycan Ülkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Portekiz, Moritanya, İspanya, Maldivler, Slovenya, KKTC, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Ülkeleri, Ürdün, Bahreyn, İran, Irak, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijer, Nijerya gibi ülkelerden de katılımlar oldu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında bir süre önce meydana gelen savaş sırasında Dağlık Karabağ’da işlenen savaş suçlarını araştırmak üzere kurulması planlanan komisyonda yer alacak isimler belirlendi.

Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu’nun Türkiye, Rusya ve Azerbaycan başta olmak üzere 30’dan fazla ülkenin önde gelen diplomat, bilim insanları, akademisyen, yönetici, tarihçi, hukukçu, ordu mensubu, araştırmacı, savaş muhabirleri, gazeteci, televizyon program yapımcıları ve yazarlardan oluşmasının; bölge halkı, uluslararası ilişkiler ve Dünya Kamuoyu açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Danışma, Hukuk ve Medya Kurulları’nın da yer aldığı Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonunda yer alan üyelerden bazıları, konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken şunları söylediler:

Salih KURT (Komisyon Başkanı): Komisyon, ülkemizin ve Türk milletinin ne kadar güven verici bir ülke ve bir millet olduğunun göstergesidir. Bizi değerli kılan dürüst ve erdemli olmamızdır, aynı zamanda bizi bir arada tutan bu değerlerimiz. Geçmişteki tecrübelerimizin bir nimeti olan Komisyonumuzun ülkemiz, Azerbaycan, Rusya ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Prof. Dr. Bayram ALTAN (Komisyon Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı): Biz Türkler, Osmanlı Döneminde pek çok gayrimüslim toplulukları da bünyemizde barındırarak yönettik. Böylece Türk milletinin, üstün ve mükemmel bir yönetim anlayışına sahip olduğunu bütün dünyaya duyurduk. Gayrimüslimlerin dahi hak ve hukukunu gözeterek yapılan bu örnek yönetim şekli; tarihte hiçbir devlette görülmemiştir. Bundan sonra da görülemez!... Türkler ve bünyelerinde barındırdıkları Ermeni ve diğer gayri müslim unsurlarla birlikte yılları içeren, sevinçli ve kederli günlerini anlatan önemli bilgileri insanlık tarihine not düştüler. Buna rağmen Ermenilerin kışkırtmaları ve yalan beyanlarıyla Türkler büyük iftiralara maruz kaldılar. 2019 yılına kadar 29 ülkeyi Türkiye aleyhine kışkırtan ve Türkler tarafından zulme uğradıkları ve katledildikleri yalanına inandıran, pek çok Azeri kardeşlerimizi katleden, yakın tarihte Karabağ’da Azerilerle giriştiği savaşta hezimete uğrayan Ermenilere, yankıları bütün dünyada duyulacak şekilde bir Osmanlı Tokadı indirme zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. İşte tarihi gerçekleri ortaya çıkarıp Ermeni mezalimini ve katliamlarını, yalan ve iftiralarını deşifre ederek dünya kamuoyu ile paylaşmak için “Karabağ- Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu”nu kurduk!... Çok önemli bir konuyu gün yüzüne çıkarabilmek, TEK MİLLET, İKİ DEVLET’in tarihlerine ışık tutmak, Ermeniler tarafından aldatılan 29 Ülkeye gerçekleri haykırabilmek için başlattığımız bu projeyi, Allah’ın yardımı ve iki Ülke Cumhurbaşkanlarının himayelerinde en güzel bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.

Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL (Başkan Yardımcısı - Hukuk Kurulu Başkanı): İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’ın, Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine karşı gerçekleştirdiği saldırılar herkesin tepkisini çekmiştir. Bu saldırılarda içerisinde çocukların da olduğu yüzden fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Azerbaycan bu saldırılara gereken karşılığı cephede vermiştir fakat aynı zamanda uluslararası yargı mercilerine başvurarak buralarda da haklarını aramalıdır. Bu komisyon esas itibariyle böyle bir çabaya katkı sağlayacağı için çok değerlidir. Burada ortaya konulacak unsurlar ileride savaş suçlularının cezalandırılmasında Mahkemelerin kullanacağı deliller haline gelebilir. Bu yüzden Komisyon’un verimli çalışmalar gerçekleştirerek önemli sonuçlara ulaşmasını arzu ediyorum.

Dr. Abdurrahman Arıcı (Kültür ve Turizm Eski Bakan Yardımcısı): Ermenistan’ın saldırısı ile başlayan son Karabağ savaşında Ermenistan’ın özellikle sivil yerleşim yerlerine attığı birçok füze ve bomba ile masum sivillerin şehadetine sebep olduğu aşikar olarak tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmiştir.30 yıldır İşgal altında tuttukları Karabağ topraklarında işgalle başlayan birçok katliam gün yüzüne çıkmayı beklemektedir.Azerbaycan ve Anadolu topraklarında bu katliamları yapanları açığa çıkarma ve tüm dünya ile paylaşmak İnsanlık görevidir.Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu bu görevin parçası olabilirse ne mutlu bizlere.Ne Mutlu ki bizler “TEK MİLLET İKİ DEVLET “ diyebiliyoruz.

Hulusi KILIÇ (E. Büyükelçi-Türkiye’nin Azerbaycan’daki eski Büyükelçisi): Oluşturulan bu önemli Komisyon Türk Milleti için hayırlı olsun. Komisyon’un Ermeni Ordusu tarafından işlenen savaş ve insanlık suçlarını dünya kamuoyuna açık şekilde somut delillerle göstereceğine inanıyorum. Ermeni yalanlarına inanarak 1. Dünya savaşının küllerinde sözde soykırım araştıranların 26 Şubat 1992 tarihinde Yukarı Karabağ’da Hocalı kasabasında yapılan katliama baksınlar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 sivil Azerbaycan Türkü hunharca katledilmiştir. Can Azerbaycan halkı 29 yıldır Hocalı katliamı için adalet beklemektedir.Can Azerbaycan’ın 44 gün süren Vatan Muharebesi sırasında Ermeni Ordusu’nun başta Gence ve Berde’de sivil halka karşı kullanılan yasaklı bombalar sonucu şehit düşen Azerbaycan Türklerine karşı işlediği savaş ve insanlık suçunun hesabını Ermeni Yönetimi verecektir. Ayrıca 44 günlük vatan muharebesi sırasında ve işgal süresince Karabağ’daki tarihi ve dini eserleri tahrip etmesinin ve bilinçli olarak çıkarılan yangınlar sonucu çevreye verdiği zararın da hesabı Ermeni Yönetiminden sorulacaktır.

Prof. Dr. Kerem KARABULUT (Başkan Yardımcısı): Bu komisyon, Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihten beri maruz kaldıkları Ermeni yalanları ve tahribatlarının en son örneği olan Karabağ’daki yıkımın sosyo-ekonomik boyutunu bilimsel yol ve yöntemler ile ortaya koyma peşindedir. Uluslararası bir özellik gösteren komisyonun tespit ve tavsiyeleri, hem Türkiye hem de Azerbaycan’a yardımcı olmasının yanında, uluslararası düzeyde de bu tür saldırganlık ve yıkımların yaşanmaması doğrultusunda farkındalık oluşturacaktır.

Dipl. Abdulkadir İNAKTEKİN (Başkan Yardımcısı): Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu, tarihin karanlık mahseninde kalmış ve az sayıda tarih araştırmacısı olan bilim insanları tarafından bilinen tarihî gerçekleri dünya kamuoyuna anlatmayı ve uluslararası hukuk normlarına göre gereken yaptırımların uygulanmasını sağlamayı ana gaye edinmiştir. Komisyonun kurucu üyeleri ve alt komisyonlarda görev alan yurtiçi ve yurtdışından katılan pek çok alanında uzman bilim insanları çalışmalarını itina ile yürütmektedir. 20. Yüzyılın son çeyreğinde Azerbaycan'da ve Bosna-Hersek'te yaşanan soykırım ve kitle katliamları İnsan Hakları Evrensel Hukuk normlarına göre soykırım, savaş suçu ve insan hakları ihlalleri olarak kayıtlara geçmiştir. Binaenaleyh Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu, tarihin karanlık mahseninde kalmış ve az sayıda tarih araştırmacısı olan bilim insanları tarafından bilinen tarihî gerçekleri dünya kamuoyuna anlatmayı ve uluslararası hukuk normlarına göre gereken yaptırımların uygulanmasını sağlamayı ana gaye edinmiştir. Komisyonun kurucu üyeleri ve alt komisyonlarda görev alan yurtiçi ve yurtdışından katılan pek çok alanında uzman bilim insanları çalışmalarını itina ile yürütmektedir. Gayemiz, insanlığın yaşadığı soykırım ve kitle katliamlarını gerçekleştiren faillerin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesini sağlamak ve benzeri insanlık suçu katliamların bir daha yaşanmaması için sonuna kadar mücadele etmektir.

Emin ÖZDURAN (Emekli Albay): Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Ermeniler, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmişlerdi. Bu işgal sırasında Dağlık Karabağ'da yaşayan Azeri kardeşlerimizi yaşlı, hasta, kadın, çocuk demeden vahşice katletmiş, kaçıp kurtulanları da kendi topraklarından göç etmeye mecbur bırakmışlardır. Ermeni zulmünü görüp yaşadıkları kendi topraklarından kaçan mağdur vatandaşlarına Azerbaycan Devleti şefkat kollarını açmış ve onlara sahip çıkmıştır. Yeme, içme ve kalacak yerler gibi zaruri ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanmıştır. Evladını, eşini, kardeşini, anne ve babasını kaybeden insanlar, Ermeni zulmünü unutmamış ve hiçbir zaman da unutmayacaktır. Ermeni zulmü, Azeri halkının kanayan bir yarasıdır. Ermeni zulmünün artık bütün dünya devletleri tarafından da bilinmesi ve Ermenilerin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması zamanı gelmiştir. Komisyonumuz tarafından yapılacak ciddi çalışmalarla Ermeni katliamları ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkarılacaktır.

Müslüm AKTÜRK (Medya Kurulu Başkanı): Tarihe baktığımızda derin izler bırakan Ermeni katliamlarını, ihanetlerini görüyoruz. Bu gerçeği görmezden gelip, insanlık suçunu işleyen Ermenilerin hala masum olduğunu iddia etmek ikiyüzlülüğün ta kendisidir. Elbette bütün Ermenileri suçlamıyoruz ama tarihteki savaş suçlarına, ihanetlere, katliamlara baktığımızda karşımıza Ermeni çeteleri çıkıyor. Son olarak Karabağ’daki savaşta da yine, geri çekilirken yakılan, yıkılan yerlerin görüntülerini televizyonlarda izledik. Ancak bizim izleyemediğimiz, göremediğimiz başka acıların olup olmadığını görmek için böyle bir komisyona ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu’nda yer alan isimler şöyle:

Komisyon Başkanı: Press. Dipl. Salih KURT

Komisyon Başkan Vekili: Prof. Dr. Bayram ALTAN / Danışma Kurulu Başkanı

Komisyon Onur Üyesi: Bakan Güldal AKŞİT / T.C. C.B

Komisyon Hukuk Bşk : Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL / İstanbul Ünv.

Komisyon Başkan Yrd: Prof. Dr. Refik TURAN / Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı

Komisyon Başkan Yrd: Prof. Dr. İlham Rahimov / Azerbaycan Hükümet Yetkilisi

Komisyon Başkan Yrd: Rektör- Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU / Yeni Yüzyıl Ünv.

Komisyon Başkan Yrd: Rektör- Prof. Dr. Namık AK / KMU

Komisyon Başkan Yrd: Araştırmacı Gazeteci Asif MEMMEDOV / Azerbaycan

Komisyon Başkan Yrd: E. Bakan. Yrd. Abdurrahman ARICI

Komisyon Üyesi : E. Büyük ELÇİ. Fikret ÖZER (KATAR)

Komisyon Üyesi : E. Büyükelçi Hulusi KILIÇ (BAKÜ)

Komisyon Üyesi : Hassan SAED / Yüksek Mahkeme Başkanı (Maldivler)

Komisyon Üyesi : Adil MİNBAŞI / Hakim - Azerbaycan

Komisyon Üyesi : E-Rektör- Prof. Dr. Aydın DURMUŞ

Komisyon Üyesi : Rektör- Prof. Dr. MohamedAhmad GHANAYEM /FİLİSTİN

Komisyon Üyesi : Rektör- Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN / Gaziantep Üniv.

Komisyon Üyesi : Rektör- Prof. Dr. Mustafa PAÇ / Yüksek İhtisas Üniv.

Komisyon Üyesi : Rektör- Prof. Dr. Abdülhalık KARABULUT / İbrahim Çeçen Üniv.

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Kerem KARABULUT / Atatürk Ünv.

Komisyon Üyesi : RektörYard.- Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU / Yakın Doğu Üniv. (KKTC)

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Yusuf BOZKURT / İskenderun Teknik Üniversitesi.

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ / Karadeniz Teknik Üniv.

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Hikmət RAMIXANOV/ Rusya Federal Hükümet yetkilisi

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. OleqYuryeviçKuznetsov / Rusya

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Prof. Dr. Sırrı Akbaba /

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Rektör V. Prof. Dr. Mehmet ZELKA / Üsküdar Üniv.

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL / KMU

Komisyon Üyesi : Prof. Dr. Mehmet MERCAN / KMU

Komisyon Üyesi : Dekan Prof. Dr. Gültekin AKENGİN / Haci Bayram Veli Üniv.

Komisyon Üyesi : Dekan Prof. Dr. Gültekin AKENGİN / Haci Bayram Veli Üniv.

Komisyon Üyesi : Dipl Ped. Abdulkadir INALTEKİN / HumbodÜnv. Emekli

Komisyon Üyesi : Vali İrfan BALKANLIOĞLU / Emekli

Komisyon Üyesi : Doç. Dr. İsmail Barış /

Komisyon Üyesi : Doç. Dr. Fouad MULLA / DEKAN / (SUDAN)

Komisyon Üyesi : Dr.DR.İbrahem AHMED AIYASEN/ (ÜRDÜN)

Komisyon Üyesi : Dr.Öğr. Gör. Rahman AYDIN / Atatürk Üniv.

Komisyon Üyesi : Dr.Öğr. Gör. Esra ÇAVUŞOĞLU / KMU

Komisyon Üyesi : Dr.Öğr. Gör. Levent YİĞİTTEPE / KMU

Komisyon Üyesi : Derya YAŞAR / Avukat

Komisyon Üyesi : Emin ÖZDURAN / Emekli Albay

Komisyon Medya Krl. Bsk.: Müslüm AKTÜRK / Araştırmacı Gazeteci

Komisyon Üyesi : Erhan ESMERAY / Araştırmacı Gazeteci

Komisyon Üyesi : Sabir MESHUR / Gazeteci Yazar (MISIR)

Komisyon Üyesi : Yasemin KURT / Araştırmacı Gazeteci

Komisyon Üyesi : Yasemin MEMMEDOV / Araştırmacı Gazeteci

Komisyon Üyesi : Sosyolog Elif Lale KIRCAOĞLU

Komisyon Üyesi : Thomas PANTELIC / Polis Şefi (Almanya)

Komisyon Üyesi : Goran GACNIK / Savunma Uzmanı (Slovenya)

Komisyon Üyesi : Qorin Mark Aronovic / İSRAİL

Komisyon Üyesi : Dr.Mohamed KHALIFA BOUNASRİ (KANADA)

Komisyon Üyesi : Stratejik Danışman Uğur Fehmi Babacan

Komisyon Üyesi : EĞİTİMCİ- Mohamad SHERİF (NİJERYA)

Komisyon Üyesi : YÖNETİCİ- Hamid FEZZAGA (FAS)

Komisyon Üyesi : MustafaOmarAbshir (SOMALİ)