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Yalan ve algı operasyonları ile nereye kadar? ‘Kayıp araç filosu’ haberi de palavra çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bazı 'haber' sitelerince ortaya atılan "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla sunulan haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla yalanladı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:27
Yalan ve algı operasyonları ile nereye kadar? ‘Kayıp araç filosu’ haberi de palavra çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Yavuz, "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur." dedi.

"Keşke birazcık araştırsalardı"

AK Partili Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazı haber sitelerince "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.

Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca..."

İşte Yavuz'un paylaşımı;

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:27
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz
  2. İBB'nin kayıp araç filosu bulundu

YORUM YAZ

  • UnkownUnkown25 dk önce
    Bir belge bile sunamamis, rakam verememiş.sadece yoktur demiş sizde bunu haber yapmissiniz.
  • HaberciHaberci59 dk önce
    Hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur!..
  • recasirecasi1 sa önce
    AK partinin secimler icin "hic bir sey olmamis olsa da bir sey olmustur" diyen Genel Baskan yardimcisinin lafiyla mi bu haber yalan oluyor? Sadece yalan demis, ne bir aciklama var ne de fotograflari aciklayan bir kanit. Nereden biliyorsun yalan oldugunu?
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Gerçekleri bunların gözüne de soksanbunlarinkarcı bunlar yalancıbunların iflahı ancak yaratanın elinde.
  • ErcanErcan1 sa önce
    O araçlara hiçbir şey olmasa bile kesinlikle birşeylet olmuştur.
  • GİRDİKLERİ YERDE OTBİTMEZGİRDİKLERİ YERDE OTBİTMEZ1 sa önce
    HERKEZ BİLDİĞİ KONUDA KONUŞUR90 SENE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRLERİ ZONGULDAĞIDA BÖYLE TALANEDENLERİN TORUNLARICHPLİSOL

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