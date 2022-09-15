Yalan makinesine bağlasan cihaz kısa devre yapar... Özdağ’ın ‘Telefonla vatandaşlık verildi’ tiyatrosuna Nüfus İşleri'nden yalanlama!

İnternete, ‘’Dünyanın en büyük yalancısı kimdir?’’ yazıldığında ‘’Bunu mu demek istediniz’’ diyerek fotoğrafının önerilme ihtimali günden güne artan ırkçı Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ’ın iddiaları, her gün farklı farklı kurumlar tarafından yalanlanıyor.

ÖZDAĞ’IN YALANCI DOKTORUNDAN AKIL DIŞI İDDİALAR

Ümit Özdağ, 12 Eylül’de ‘’Bir kamu hastanesinde görev yapan kadın doğum uzmanı doktor anlatıyor. Suriyelilere telefonla nasıl vatandaşlık verildiğini dinleyin!’’ notuyla bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda yüzü tamamen kapalı, sesi değiştirilmiş, beyaz önlük giydirilmiş sözde doktor bir kadın açıklama yapıyor. Özdağ’ın ırkçı çetesinin mensubu olduğu düşünülen kadın, bir hastasına telefonla vatandaşlık verildiğini iddia ediyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI

Çocukların bile inanmayacağı bir oyun kurgulayan Özdağ ve ırkçı çetesinin tiyatrosu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

Müdürlük, yaptığı yazılı açıklamada şunları paylaştı;

‘’Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği beyanına ilişkin olarak açıklama yapılması gerekliliği olmuştur:

Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup şartları ve süreçleri açık ve nettir.

Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi; yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valili komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir.

Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır.’’