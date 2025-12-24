  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
Dünya Yalan habere 3 yıl hapis
Dünya

Yalan habere 3 yıl hapis

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yalan habere 3 yıl hapis

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını kabul etti. Başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor. Tasarı ayrıca, başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabileceğini de öngörüyor.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler
DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler

Gündem

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23