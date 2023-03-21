Yalan da sizde, dolan da sizde istifa etmeme de sizde!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde İsmail Saymaz ve Cemre Nur Karaca'nın gündemi meşgul eden yalan haberlerine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Halk tv’nin elemanı İsmail Saymaz yazıyor. Adamdan saymamamız gereken Saymaz, “Depremden sonraki 36. saatte dahi, henüz daha askerden tam olarak yardım istenebilmiş ve asker sahaya indirilmiş olmadığı”nı iddia ediyor.

Bunu o günlerin karmaşası içinde ve sıcaklığında değil..

1.5 ay sonra yazıyor..

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Milli Gazete muhalif ya..

Bu iddiayı ortaya atan adamın önceki yalanlarını hatırlayıp, “yalan olabilir, biraz mesafe koyalım” demiyor..

Balıklama atlıyor:

“İsmail Saymaz ortaya çıkardı: Askerden 36 saat sonra yardım istemişler” başlığını atıyor..

“Halk tv yazarı İsmail Saymaz, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında yaşananlarla ilgili yeni bilgiler paylaştı” diyor..

Devam ediyor “Önce ahlak ve maneviyat” diyen Milli Gazete:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin en kritik saatlerinde askerlerin kışladan çıkarılmadığı ve bu nedenle can kaybının arttığına dair yorumlara tepki göstererek, ‘Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor’ ifadesini kullanmıştı. Ancak Saymaz’ın aktardıklarına göre durum tam olarak böyle değil.”

Hulusi Akar..

Ve İsmail Saymaz..

Siz İsmail Saymaz ile haşrolmaya başlıyorsunuz anlaşılan..

Devam edin Milliciler..

Ama cevap geldi İsmail Saymaz’a da, onun sahtekarca söylemini kendilerine malzeme yapan tüm yalancılara da.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aktarıyor:

“Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap” diyor..

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