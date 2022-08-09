Yalan çetesi böyle çalışıyor! İstanbul Havalimanı CHP’ye, Sabiha Gökçen İP’e
CHP aylar önce İstanbul Havalimanı’nın Katarlılara satılacağı yalanıyla halkı kışkırtmaya kalktı. Aynı taktiği şimdi İYİ Partililer yapmaya başladı. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Malezya Kralı’na satılacağı yalanını ortaya attı.
Millet İttifakı, AK Parti hükümetine karşı yalan siyasetini sürdürüyor. Aylar Önce CHP’li Tuncay Özkan, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin vatandaşları kışkırtmak için izlediği yolu şimdi İYİ Parti izlemeye başladı.
İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı yalanını ortaya attı.
İYİ Partili Kıdık, Sabiha Gökçen’in 14 Ağustos’ta Türkiye’ye gelecek olan Malezya Kralı Şah Abdullah’a satılacağını öne sürerek, “Malezya başbakanı, Sabiha Gökçen’i dolaşmıştı. Meğer havaalanıyla ilgili krala bilgi aktarılmak için yapılan bir ziyaretmiş” dedi.
Aynı yalanı CHP’liler sıktı
CHP’liler de aylar önce İstanbul Havalimanı için operasyon çekmeye kalmıştı. CHP’li Tuncay Özkan, Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Havalimanı’nın Katarlılara satılacağını iddia etmişti.
Özellikle Katar ismini yalanında ön plana çıkaran CHP’liler, vatandaşları kışkırtamayınca aynı yalanı papağan gibi tekrarlamayı bırakmıştı.