'Yalakadan sanatçı olmaz' Volkan Konak CHP'ye oy istedi!

Karadenizli müzisyen Volkan Konak, seçimler için gençlere şöyle seslendi: Yıkın bu utanç duvarını.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Konak, "Bu çağ dışı sistemi içine sindiren kişiler kusura bakmasınlar ama ya dünyadan haberleri yok ya da bu sistemden beslenen menfaatçilerdir." dedi.

Volkan Konak mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın. Bu yüzden genç kardeşlerim rüzgar gibi hür, cesur bir şekilde özgürlüğünüz için oy kullanın!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Volkan Konak ve benzerleri için, "Yalakadan sanatçı olmaz." demişti.

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