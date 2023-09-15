'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı'nın, "Allah'ın ahkamıyla yönetilmeyi, yaşamayı istemiyorsan kafir olursun. Bunu ben söylemiyorum, ayet söylüyor." sözlerini üzerine alınan Sandal, "Şimdi de kafir olduk iyi mi" paylaşımı yaparak Konakcı Hoca'ya hakaretler savurmuştu.

Sandal'ın mesajını paylaşan İP Sözcüsü Kürşad Zorlu da, "Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz! Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi" desteğini vermişti.

Hoca düşmanlığında ortak nokta bulan Sandal ve Zorlu bugün İYİ Parti Genel Merkez binasında bir araya geldi.

İP'li Zorlu ziyareti Twitter hesabından şu mesajla duyurdu:

Ülkemizin kıymetli sanatçısı Mustafa Sandal'ı bugün İYİ Parti Genel Merkezimizde misafir ettik.

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