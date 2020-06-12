  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yakutiye Kent Meydanı’nda Cuma namazı yoğunluğu

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Erzurum Yakutiye Kent Meydanında sosyal mesafe kuralına ve maske kuralına uyularak Cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:17:21 -
Yakutiye Kent Meydanı’nda Cuma namazı yoğunluğu

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Erzurum Yakutiye Kent Meydanında sosyal mesafe kuralına ve maske kuralına uyularak Cuma namazı kılındı. Cuma namazını kılmak üzere binlerce vatandaş namaz meydanlarına akın ederken namazı Lala Paşa Cami İmamı Musa Dağ kıldırdı.


Cuma namazı kılınabilmesi için belirlenen camilere ve meydanlara giden vatandaşlara girişlerde görevli ekipler tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Vatandaşlara ücretsiz seccade verildi.


Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşlar için bir metrelik mesafeler ayarlandı.


Cuma namazlarını kılmaya gelen vatandaşlar ise kurallara uyarak kendilerine belirlenen alanlarda namazlarını kıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı