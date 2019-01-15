İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkan adaylarını daha açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Rize belediye başkan adayı da yer aldı. Yakup Özcan İYİ Parti Rize belediye başkan adayı oldu.

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti’de 6 il ve bir ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında adayları tek tek kürsüye çıkararak tanıttı. İYİ Parti Rize belediye başkan adayı Yakup Özcan olurken, İYİ Parti Rize Güneysu belediye başkan adayı Sefer Özer oldu.