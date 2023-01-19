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Gündem Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren kanun yasalaştı
Gündem

Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren kanun yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Kamu çalışanı 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 23:07:00 - 2023-01-19 23:18:57
Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren kanun yasalaştı

TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan tanıyan teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiriyor

Yasayla birlikte 458 bin 615 kişi kadroya geçebilecek. 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanınacak.

Tüm haklara sahip olacaklar

Kadroya geçen personeller, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklara sahip olabilecek. Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek.

Sözleşmeliler de düzenleme kapsamına alındı

Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamına alındı.

3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek

Öte yandan yasa yürürlüğe girdikten sonra mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı aranacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

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