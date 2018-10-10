Yaklaşık 170 yıllık tarihi tüfek ele geçirildi
Çankırı'da Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen yaklaşık 170 yıllık tarihi tüfek ele geçirildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 22:42
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe yolunda yaptıkları denetim sırasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1850'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen doldurma barut sistemiyle çalışan tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı, tüfeğe ise el konuldu.
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