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Otomotiv Yakıt tasarrufu nasıl yapılır?
Otomotiv

Yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

Yakıt fiyatlarının gittikçe arttığı ve araç üreticilerinin küçük hacimli motorları tercih ettiği bu dönemde, tüketim tasarrufu yapabilmek, cebinizden akaryakıt için çıkacak masrafları en aza indirebilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu içerikte yakın tasarrufu için yöntemleri yazdık.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:59:00 -
Yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

Özellikle bu dönemde aracı olanların yakıt tasarrufu yapması büyük önem arz ediyor. Peki yakıt tasarrufu için neler yapılabilir? İşte yakın tasarrufu için yapmanız gerekenler:

Motor sağlığı ve filtrelerin bakımını önemseyin
İlk önce araç motorunun iyi seviyede olduğundan emin olun. Motorunuzun ve aktarım organlarının gerektiği gibi doğru çalışıp çalışamadığını kontrol edin. Motor bakımlarınızı zamanında yaptırmazsanız motor zorlanacağı için yakıt sarfiyatı da oldukça artacaktır. Hava ve yağ filtreleri değişim zamanında gerekenleri yapın. Aracınızın kitapçığında ya da servislerinde size verilen süre içinde değişimlerinizi mutlaka yaptırınız. Bu hem yakıt sarfiyatınızı azaltır hem de motorunuzun ömrünü uzatır.

Gereksiz klima kullanmayın
Eğer cam açmak yeterli gelecekse ve mümkünse cam açın ve mecburi kalmadıkça klima kullanmayın. Klimalar araç motoruna yük oldukları için yakıt tüketimini ve performansı doğrudan etkiler. Özellikle küçük hacimli bir motora sahipseniz ve yokuşlarda klima açarsanız aracınızın ne kadar zorlandığını bilirsiniz. Bu zorlanma sonucu yakıt tüketiminizin de arttığını bilin. Uzun ve düz yollarda olsanız dahi sürekli klima kullanımını mümkün olduğunca tercih etmeyin. Yakıt tasarrufu için klimaya dikkat etmek sağlığı da olumlu yönde etkiler.

Yüksek kaliteli yakıt tercih edin
Aldığınız yakıtın kaliteli olmasına ve onaylanmış bilinen markalardan dolum yapmaya gayret edin. Alacağınız yakıtın kalitesi, performansı ve tüketimi olumlu yönde doğrudan etkiler. Düşük kaliteli yakıtın ortaya çıkardığı enerji de düşük olacağı için motor zorlanır ve daha çok tüketerek bunu telafi etmeye çalışır. Ayrıca kalitesi düşük yakıtların motora ve çevreye verdiği zararlar unutulmamalıdır. Bunları kullandığınızda ilk başta tasarruf ediyor gibi görünebilirsiniz fakat motorunuz zarar gördükçe zaten yakıt sarfiyatınız da otomatik olarak artacaktır. Bakım masraflarını da hesaba kattığınızda düşük kalitedeki yakıtları kullanmak uzun vadede size kar değil zarar getirecektir.

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